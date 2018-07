El Rubin Kazan vs. Krasnodar EN VIVO por la Premier League rusa podría marcar el debut de Christian Cueva con su nueva camiseta en Europa. 'Aladino' busca consolidarse en el 'viejo continente' y borrar el breve paso que tuvo en España con Rayo Vallecano.

'Aladino' a la cancha

Christian Cueva lleva unos días trabajando con su nuevo equipo, donde tiene posibilidades de debutar en la Liga Premier de Rusia (domingo 29 de julio) ante Rubin Kazán en un duelo pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana).

'Cuando Jefferson Farfán vino a jugar a Rusia, todos comenzamos a seguir su campeonato y obvio FC Krasnodar siempre destacó. La seriedad durante la negociación, la infraestructura y las altas ambiciones del club hicieron que decida venir para acá. El FC Krasnodar es un equipo joven, pero tenemos todo para ser campeones', explicó Christian Cueva al portal Sport Box.

Christian Cueva se mostró agradecido por el interés que su equipo puso en él tras el Mundial Rusia 2018, donde tuvo un desempeño regular. 'El fútbol tiene un lenguaje universal que hace que nos podamos entender. Cuando llegué no conocía a nadie, pero ya me he ido comunicando con mis nuevos compañeros', apuntó.

El siguiente paso de Christian Cueva será afianzarse como titular en el equipo ruso, mantener regularidad para así dar el salto a otro equipo mucho más protagonista, con más opciones de salir campeón.