Roberto Mosquera sobre dirigir la selección de Bolivia: "A mí nadie me ha llamado para eso"

Roberto Mosquera está sin equipo, pues el técnico peruano dejó de ser DT del Royal Pari y en el país altiplánico, empezó a sonar el nombre de Mosquera para ponerse el buzo de la selección de Bolivia ante la salida de Eduardo Villegas.

Sin embargo, el propio técnico peruano ha descartado la posibilidad debido a que nadie de la Federación Boliviana de Fútbol lo ha llamado para asumir el cargo. "A mí nadie me ha llamado particularmente a preguntarme sobre eso", expresó el 'profe' en Radio Ovación.

Por otro lado, Mosquera contó que a inicios del 2019 tuvo a la selección de Bolivia. "Me dieron la Selección (de Bolivia) en enero, pero no acepté ya que tenía contrato. Acá se está especulando con eso, hay mil versiones en las redes sociales pero yo no puedo parar eso", agregó.

Mosquera contó que su salida del Royal Pari se dio debido a los malos resultados a lo largo de las últimas semanas. "No es solo el último resultado, nosotros perdimos tres partidos de local en un año y medio. Sino que no se han dado los resultados en un conjunto de partidos. Yo no juego pero soy el responsable", finalizó

