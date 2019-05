Roberto Mosquera: "Royal Pari es el equipo más humilde de la Copa Sudamericana"

Roberto Mosquera viene teniendo una gran actuación en la Copa Sudamericana 2019 con Royal Pari, el conjunto boliviano que fue sensación en su liga local en el 2018 y que estuvo a punto de coronarse campeón. Este miércoles disputará el encuentro de vuelta frente a Macará por la Copa Sudamericana, luego de la victoria en Bolivia por 1 a 0.

Por ello, el técnico peruano habló en la previa: "Ganar a Macará en Bolivia no fue fácil, porque es un equipazo. No lo digo para agrandar al rival, pero esa es la verdad. Están en el segundo lugar en Ecuador. Tenemos que ir a ganar, no podemos ir a empatar. El equipo que piense en la igualdad no le va a ir bien, tenemos una responsabilidad con Bolivia y somos el equipo más humilde de la Sudamericana, pero no tenemos complejos. Atacar no significa hacer locuras, sino ser inteligentes", indicó Mosquera para El Portal Celeste.

De otro lado habló sobre el camino que atravesó el club para tener este buen presente: "Es un equipo que hace 5 años estaba en Segunda División. Sale prácticamente del barrio y poco a poco ha ido creciendo. El año pasado ascendieron y cuando nos llaman estaban últimos y habían perdido los últimos 8 partidos. Eso hizo que nosotros tuviéramos bastante trabajo y la verdad que asombramos, porque ganamos los primeros 9 cotejos. Sin embargo, este año no hemos tenido una buena temporada", añadió el técnico peruano.

De ganar la llave, Royal Pari se estaría instalando en los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará luego de la Copa América.

