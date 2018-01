Roberto Mosquera: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Roberto Mosquera realizó una Copa Libertadores de ensueño el año pasado al mando de Jorge Wilstermann. El técnico peruano consiguió una histórica clasificación a cuartos de final, peor quedó eliminado de manera histórica -también- tras ser goleador por 7 a 0. Sin embargo, el técnico asegura estar atravesando por el mejor momento de su carrera.

Gracias a la Copa Libertadores

Estoy en uno de los mejores momentos, no solo porque he ganado imagen internacional yendo a un equipo pequeño con un presupuesto pequeño. Le hemos ganado a Peñarol, Palmeiras, Mineiro, River Plate. Estamos hablando de 72 millones contra 3 o 4 millones de nuestro presupuesto, dijo Roberto Mosquera a Gol Perú.

Recordó su pasado blanquiazul

Además, Roberto Mosquera recordó su paso frustrado por Alianza Lima, club con el que no pudo conseguir el título que tanto le prometió a la gente: Muchos hablan de Alianza, pero nadie habla de que en los últimos 7 años logré todos los objetivos que me contrataron. No fracasé, porque para mí eso implica no intentar. Es el único objetivo que no he cumplido y me quedé con la pena de no darle un título a tanta gente, señaló el técnico.

Roberto Mosquera podría ser el nuevo DT de Sport Boys de Bolivia, club con el que buscaría llegar a un torneo internacional luego de su experiencia con Jorge Wilstermann.

