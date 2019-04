Revelan cómo influyó Pizarro para que Paolo Guerrero llegue al Bayern

El guía de todos. Los inicios de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en Alemania tuvieron a una persona especial para su llegada, pues así lo contó el padre del excapitán de la selección peruana, Claudio Pizarro, quien reveló que fue el popular 'Pizarrinha' quien 'recomendó' a ambos jugadores.

Primero Guerrero para Alemania y Farfán a Europa. "Cuando Claudio fue a Alemania, todavía era bastante desconocido en Perú. Pero él aseguró que Paolo Guerrero pudiera venir a Alemania, mientras que Jefferson Farfán también se fue a Europa. Ambos lograron mucha más fama en Perú que Claudio", señaló Pizarro Dávila en RPP Noticias.

Asimismo, el progenitor del delantero del Werder Bremen contó que en Perú no se valora como se debe a Claudio Pizarro. "La prensa aquí, desafortunadamente, piensa que Claudio no ha logrado nada para el Perú. No sabes lo que hizo para el fútbol en Perú desde Alemania. Además de Nolberto Solano, quien fue de Argentina a Newcastle en 1998, fue solo uno de los dos profesionales peruanos en Europa", agregó en sus declaraciones.

Finalmente, Pizarro Dávila se refirió al momento del 'Bombardero de los Andes' en la Bundesliga y dijo que es claro que se está desacelerando pero lo que lo identifica hoy en día no es su capacidad como jugador sino como compañero de equipo. Además, sostuvo que Pizarro no fue al mundial de Rusia 2018 por la edad.

"A Claudio le hubiera gustado jugar el Mundial. Perdió la carrera contra el tiempo. Guerrero y Farfán son más jóvenes. La participación les volvió a dar mucho más prestigio, pero el hecho de que se hayan allanado en el camino es el mérito de Claudio", culminó.

