La razón por la que Renato Tapia se perdería la Supercopa de Holanda

Renato Tapia pisó Holanda hace unos días para unirse a los entrenamientos del Feyenoord, pero recibió una mala noticia. El club informó que el volante peruano arrastra una lesión en la rodilla desde el partido entre la selección peruana y Australia en el Mundial Rusia 2018.

Renato Tapia está trabajando en su recuperación, pero no hay fecha exacta para su regreso a las canchas. Por esa razón, el mediocampista se perdería el partido contra el PSV que definirá al campeón de la Supercopa de Holanda 2018.

Partido clave

Feyenoord confirmó la noticia mediante su página web y señaló que el "periodo de para de Renato Tapia será un poco más largo". Como se sabe, Feyenoord chocará contra el PSV el 4 de agosto y el peruano no llegaría en la plenitud de sus condiciones para este encuentro.

La selección peruana enfrentó a Australia el pasado 26 de junio y Renato Tapia salió lesionado a los 62'. Tras el duelo comentó: "Fue un Mundial difícil, porque del primer partido no recuerdo nada, el segundo me lo perdí por una contusión y hoy salgó lesionado, me dio mucha rabia, pero me deja feliz porque el grupo lo dio todo".