Renato Tapia juega su revancha contra Feyenoord

Renato Tapia aún quiere triunfar en Feyenoord. El volante de la selección peruana actualmente está causando una buena impresión cedido a préstamo en Willem II, con quien regresará temporalmente de visita al estadio de De Kuip, este sábado para enfrentar a su ex equipo (1:45 pm hora peruana), por la fecha 26 de la Eredivisie. El equipo del 'Cabezón' está undécimo con 31 puntos.

"No me fui con malas emociones y estoy agradecido con el club (Feyenoord) por la oportunidad (de ser cedido a préstamo al Willem II). Así que no tengo resentimiento, no es así como soy", dijo Renato Tapia, mediocampista de 23 años con un contrato hasta mediados de 2020 con el Feyenoord.









"Todavía tengo buenas relaciones con el técnico de Feyenoord, Van Bronckhorst, y el manager del club, Van Geel. La próxima temporada volveré y empezaré de nuevo en cero, como siempre. Daré el cien por cien para ser parte del equipo nuevamente", agregó Renato Tapia.

Primero, Renato Tapia quiere cerrar bien su tiempo en Willem II. Desde que el ex jugador del FC Twente se estableció en Tilburg, es valioso para los Tricolores . "Me da mucha confianza mostrar lo que puedo hacer y ser importante. También me siento cómodo jugando como número seis. Esa es mi mejor posición después de todo", sentenció.