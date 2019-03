Renato Tapia fue incluido en el once ideal en Holanda

Renato Tapia consiguió una importante victoria por 3-2 con su equipo Willem II frente al Feyenoord. El volante peruano tuvo una buena actuación y fue incluido en el once ideal de la fecha 26 de la liga holandesa.

Tras el partido, Renato Tapia viajó a Nueva Jersey para unirse a los entrenamientos de la selección peruana, que se enfrentará a Paraguay el 22 de marzo y luego frente a El Salvador el 26 del mismo mes.

"Estoy jugando, es lo que yo quería. El entrenador y mis compañeros me han dado la confianza. Estoy feliz con eso. El ritmo no se gana con entrenamientos extras, se gana con los partidos. Lo he recuperado y ahora será todo distinto", dijo Renato Tapia en Movistar Deportes.