Horas antes de que jugara con Monarcas Morelia ante el Atlas por la fecha 5 de la Liga MX, Ray Sandoval concedió una entrevista a EL BOCÓN tras conocer su convocatoria a la selección peruana para los amistosos de setiembre en Europa, ante Holanda y Alemania.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Ojo que no es la primera vez que el ‘Tigre’ Ricardo Gareca lo llama a la bicolor. Ray estuvo convocado para el cotejo ante Brasil por las Eliminatorias para Rusia 2018. Ahora su presente en Monarcas Morelia es muy bueno, pues anotó 2 goles en 4 partidos y tuvo un buen inicio de temporada con el elenco de la ‘Monarquía’. Por esa razón, este diario se comunicó con el delantero para que hable sobre su llamado a la Blanquirroja.

“Me enteré del llamado a la selección peruana porque me lo dijo mi empresario. Luego, me escribieron amigos y familiares para felicitarme. Esta convocatoria la tomo muy bien y me pone muy contento, debido a que voy logrando lo que me propuse, pero aún falta mucho. Ahora que tengo la oportunidad solo queda demostrar”, dijo Ray Sandoval en exclusiva a EL BOCÓN.

El exatacante de Sporting Cristal reconoce que la liga MX es dura. “Acá el nivel es complicado, pero con trabajo todo es muy fácil”, añadió.

No obstante, Sandoval confiesa que este tiempo en México le ha servido para madurar. “Ya no soy el de antes, por así decirlo. He madurado mucho. Acá se trabaja mucho el aspecto físico. Es un fútbol de ida y vuelta”, precisó.

También se refirió a la convocatoria de Horacio Cacaterra, Marco López y Johan Madrid, sus excompañeros en Sporting Cristal.

“Me pone muy contento que los hayan convocado a ellos también. Será bonito volver a competir con ellos”, aseguró.

Ray Sandoval le deja un mensaje a la hinchada peruana:“Tienen que seguir apoyando en todo momento a la selección, como lo han venido haciendo en estos últimos años”.

Finalmente, el atacante de Morelia confesó en qué posición de la cancha se desempeña mejor. “Puedo jugar de extremo, pero también puedo jugar de ‘9’ sin ningún problema”, finalizó Sandoval.///