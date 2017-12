Ray Sandoval llegó a México: "He venido a dejar lo mejor de mí"

Ray Sandoval fue anunciado como nuevo jugador de Monarcas Morelia. El delantero ya está en México para firmar su contrato y sumarse a la pretemporada del equipo donde también militan Raúl Ruidíaz y Andy Polo.

"Me siento muy contento y agradezco la oportunidad. Es mi primera experiencia internacional. He venido a dejar lo mejor de mí. Daré todo por la camiseta", dijo el ex jugador de Sporting Cristal.

Ray Sandoval también se refirió a sus características dentro del campo. "Hago cosas por izquierda, derecha y el centro. Puedo jugar por cualquier posición (del ataque). Tengo gol, dribling y velocidad", explicó.

Sueña con Rusia

El delantero espera hacer las cosas bien y volver a la selección peruana. "Contento, es lo que quiero, volver luego a la selección. Y ahora a jugar, demostrarle al Perú de lo que estoy hecho", señaló.

VIDEO: W Deportes (@deportesWRADIO)