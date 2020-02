Uno de los últimos movimientos en el mercado de peruanos en extranjero fue el arribo de Raúl Tito al FC Edmonton de Canadá. Un fichaje que tal vez nadie lo tenía como posible. El ex jugador de Cienciano contó en una entrevista, la forma inédita en la que se inició su incorporación club canadiense.

“El primer contacto con el representante estadounidense fue por Instagram. Me escribió y me dijo que vio algunos vídeos míos. Todo empezó a principios de febrero, luego de que se haya caído la opción de ir a Cerro Largo de Uruguay. Hay un preacuerdo y llegando allá tengo que firmar. En estos días me mandarán los pasajes, ya que hace poco me aceptaron la Visa”. sostuvo en dialogo con Ovación.

Por otro lado, Tito también señaló que esta oportunidad de jugar en el extranjero la ve como una chance de volver a jugar en la Liga 1. Como se recuerda, el extremo de 22 años disputó el último la segunda división con Cienciano del Cusco.

“De hecho. Es una linda oportunidad para volver a jugar en Primera y mejorar la calidad de mi juego. Si me va bien, podré ir a una liga mejor”, añadió.