Raúl Ruidíaz y Zlatan Ibrahimovic se unen en publicidad de la MLS [VIDEO]

Se juntaron dos de los mejores delantero de la MLS. Raúl Ruidíaz, por Seattle Sounders y Zlatan Ibrahimovic por el lado de Los Angeles Galaxy, han sido partícipes de la publicidad del torneo para Twitter Sports.

La dinámica de este spot publicitario de Twitter Sports, con el hashtag #MLSisBack, las figuras de la MLS deben describirse usando este método: "si pudieras describirte con un hashtag, ¿cuál sería?".

Por el lado de Seattle Sounders, apareció la figura del equipo, Raúl Ruidíaz, quien se describió con el hashtag #Sonriente. Por su parte, Zlatan Ibrahimovic no podía dejar de lado su personalidad y se autodescribió como Dios, alegando que fue "muy fácil" poder decidir.

If we were to sum up this week in one hashtag... well #MLSisBack!



But if you could describe yourself in one hashtag what would it be? pic.twitter.com/XUcXXTHGuI