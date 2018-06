Raúl Ruidíaz ya entrena con Seattle Sounders [FOTOS]

El delantero peruano Raúl Ruidíaz ya se encuentra en Seattle donde en breves minutos será presentado en conferencia de prensa como su flamante jale en el Centro Deportivo Starfire en Tuxwila, Washington.

No obstante, Raúl Ruidíaz ya está entrenando con su nuevo equipo Seattle Sounders y se puso a las órdenes de su nuevo técnico Brian Schmetzer.

Foto: N. Moreno.

Chris Henderson, gerente deportivo del club será el encargado de presentar a los medios a Raúl Ruidíaz. Sin embargo, el delantero peruano fue recibido por sus compañeros de manera muy amable en las instalaciones del Seattle Sounders.

Foto: N.Moreno

Raúl Ruidíaz realizó trabajos con balón y se le vio muy entusiasmado con este nuevo reto. No obstante, él aún no pueda debutar con Seattle Sounders hasta el 10 de julio. Él aún no tiene la visa para poder jugar.

Finalmente, Raúl Ruidíaz llega como el salvador del equipo ante la falta de gol. El contrato es hasta el 2022, pero aún no se sabe cuanto es el monto de la transferencia. pero si sabe que es uno de los mejores jugadores pagados de la MLS por ser jugador franquicia.