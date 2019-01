Raúl Ruidíaz y su extraordinario cambio de look

Raúl Ruidíaz, delantero del Seattle Sounders, que realiza su pretemporada en Soka University de California ha sorprendido a sus compañeros de equipo por el radical cambio de look con el que se presentó a los entrenamientos.

El también delantero de la selección peruana robó todas las miradas porque desde hace algunos días decidió raparse todo el cabello. De hecho, durante la última práctica, el club Seatlle Sounders compartió una foto del peruano.

