Raúl Ruidíaz: "Siempre me imaginaba salvando al Morelia del descenso"

Raúl Ruidíaz tuvo un gran año. La 'Pulga' fue goleador del fútbol mexicano, salvó al Monarcas Morelia del descenso y clasificó al Mundial con la selección peruana.

"Ha sido un 2017 como imaginaba, clasificamos al Mundial, llegamos a la Liguilla... sólo faltó poner la cereza del pastel, el haber logrado el campeonato", dijo Raúl Ruidíaz al diario Récord.

"Me llena de orgullo y satisfacción saber que en poco tiempo me he metido en la historia de un club muy importante, que siempre lo voy a llevar y tener presente en donde esté, quiero seguir por ese camino, seguiré esforzándome para poder dar muchas alegrías", añadió el delantero.

Raúl Ruidíaz aseguró que fue un año difícil para el Monarcas Morelia y, aunque no se considera un héroe, señaló que siempre se imaginó salvando del descenso al conjunto mexicano.

"El tema de la salvación fue algo increíble, no lo imaginé así, fue un año muy sufrido con todo lo que se vivía semana a semana, pero siempre me imaginaba salvando al equipo de ese caso", explicó.

Finalmente, Raúl Ruidíaz espera ahora pelear los primeros lugares con el Monarcas Morelia y, por qué no, conseguir el título.

"Hubo una buena racha, era un anhelo, pero el siguiente paso es sumarle una estrella al equipo. Una de mis metas es lograr un campeonato en México", finalizó.

ENTREVISTA Y FOTOS POR EL DIARIO RÉCORD