Raúl Ruidiaz y los saludos que recibe por su cumpleaños [FOTOS]

La 'Pulga' Raúl Ruidiaz recibe su cumpleaños número 28 y en el trascurso del día ha recibido cientos de saludos por su onomástico, clubes,hinchas, compañeros y hasta la propia FPF no olvidó el día más importante para uno de sus seleccionados. El actual atacante del Seattle Sounders de la MLS se estrena con nueva camiseta.

Universitario de Deportes no dejó pasar la oportunidad de saludar a uno de los jugadores más emblemáticos que han tenido en la historia del club.

Seattle Sounders viene tratando de lo mejor a la popular 'Pulga', por eso hoy fue uno de los primeros en saludar a su goleador quien ya debutó el fin de semana.

#SoundersMatchday Birthday

Please help us wish @RaulRuidiazM a very, very happy birthday! pic.twitter.com/4B5KhY0y2a

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 25 de julio de 2018