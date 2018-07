Raúl Ruidíaz salió lesionado en el triunfo del Seattle Sounders

En el último encuentro donde Seattle Sounders derrotó al New York City, Raúl Ruidíaz al parecer no quedó del todo bien. Al delantero se le vio con un vendaje cerca a la rodilla, tras finalizar el encuentro y bien podría haber sufrido una lesión.

Según un video que se muestra en la cuenta oficial del club de la 'Pulga', este luce la pierna izquierda vendada y con algunos signos de dolor, lo cual le impide caminar con normalidad.

Recordemos que Ruidíaz estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 87 y luego fue cambiado por el panameño Román Torres. Además, este es el tercer partido que el peruano juega en la MLS.

First home start @RaulRuidiazM is right at home at @CenturyLink_Fld!#SoundersMatchday | #SEAvNYC pic.twitter.com/61pSYRLxXZ

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 29 de julio de 2018