Raúl Ruidíaz marcó un gran gol en el debut de la MLS 2019 [VIDEO]

Gran inicio de temporada para Raúl Ruidíaz. El delantero de la selección peruana marcó su primer gol con Seattle Sounders en la MLS 2019; este gol fue el cuarto de su equipo en la goleada por 4-1 ante Cincinati, equipo debutante en el campeonato de los Estados Unidos.

La 'Pulga' recibió una gran habilitación que lo dejó cara a cara contra el defensor central rival y, tras unos amagues, se perfiló para sacar el remate de zurda cruzado y con algo de fortuna pudo marcar el cuarto gol de su equipo.

Watch #SEAvCIN highlights... Then watch them again and again and again and again. #SoundersMatchday pic.twitter.com/5qppb6XQ3t

— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) 3 de marzo de 2019