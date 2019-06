Raúl Ruidíaz anotó un golazo este sábado en la derrota del Seattle Sounders ante Dallas por la MLS

La 'Pulga' jugó los noventa minutos del encuentro y anotó el tanto a los 64 minutos.

Con este resultado, el Seattle Sounders se quedó con 26 puntos en el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Raúl Ruidíaz finds the back of the net for #SoundersMatchday! #DALvSEA pic.twitter.com/ng3DfCLP6M

— Major League Soccer (@MLS) 2 de junio de 2019