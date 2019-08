​Raúl Ruidíaz marca golazo al Portland Timbers de Andy Polo en la MLS | VIDEO

VER AHORA | Raúl Ruidíaz volvió a marcar con la camiseta de Seattle Sounders en la MLS, el atacante de la selección peruana aumentó la ventaja a 2-0 contra Portland Timbers, de su compatriota y amigo Andy Polo.

Se jugaban 2 minutos del segundo tiempo cuando Raúl Ruidíaz le puso fin a una jugaba de peligro, la pelota quedó precisa para que saque el remate de derecha y 'la Pulga' , sin pensarlo dos veces, sacó colocó el balón en el palo más lejano del portero.

ALL. DAY. @JmoSmooth13 finds @RaulRuidiazM for a dream start to the second half!



SEA 2 | POR 0#PORvSEA pic.twitter.com/qmrEzX9OVY