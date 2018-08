Raúl Ruidíaz genera furor firmando autógrafos en Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz se ha convertido en uno de los grandes referentes de Seattle Sounders. Tan pronto se dio su llegada al club de la MLS, la 'Pulga' supo responder con goles y asistencias para meterse a la hinchada al corazón.

Por eso, el delantero de la selección peruana es uno de los jugadores más solicitados al momento de realizar las firmas de autógrafos tal y como ocurrió este jueves. Sus fans formaban largas filas para tener la firma de Raúl Ruidíaz e incluso uno de sus compañeros se acercó para que la 'Pulga' estampe su firma, broma que generó las risas del peruano.

Everybody is trying to get @RaulRuidiazM's autograph.... even @handwalla pic.twitter.com/ZhMJhCNJm9