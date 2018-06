Raúl Ruidíaz explicó la razón que lo llevó a fichar por Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz ya tuvo su primer entrenamiento en Seattle Sounders bajo el mando del profesor Brian Schmetzer, quien lo recibió de gran manera junto a sus compañeros. El peruano hizo de las suyas y llenó los ojos de los asistentes al entrenamiento con su excelente toque de balón y definición de cara al arco rival.

El exatacante de Morelia, Raúl Ruidíaz no perdió tiempo a su arribo a Washington y se fue a las instalaciones del equipo llamado Centro Deportivo Starfire, donde al culminar con la practica charló con los medios que se dieron cita a su presentación de Seattle Sounders,

"Es una oportunidad que siempre quise tener. Estoy muy contento y feliz de estar acá", fueron las primeras declaraciones de Raúl Ruidíaz a los medios que se dieron cita en su presentación.

El delantero peruano explicó la razón por la que decidió fichar por el elenco de la MLS: "Es una liga que está creciendo mucho, es competitiva y yo quiero crecer. Además, es una liga que está siendo vista por todo el mundo. Conozco al Seattle desde la Copa América y sabía que era un gran club que cuenta con un excelente plantel de jugadores".

"He venido a entregarme al 100 % para ayudar al equipo en lo que sea necesario. Los goles sea de la forma que sea se gritan de la misma manera. Tengo más goles con la derecha, pero no importa como lo haga", aseveró la 'Pulga'.

Sobre la experiencia con la selección peruana en la Copa del Mundo, Raúl Ruidíaz dijo lo siguiente: "Es una experiencia que me va a marcar en toda mi carrera. Por más que no tuve tantos minutos como esperaba, Esto me ayuda para seguir esforzándome y estar al nivel de los jugadores que asisten a una Copa del Mundo".

No obstante, Raúl Ruidíaz contó como fue el encuentro en su primer día en Seattle: "Muy bien me recibió Nicolas Lodeiro al igual que mis demás compañeros. Es un excelente jugador y con él se me hará mucho más fácil poder anotar".

Luego, el ariete peruano confesó a que jugadores "Admiro a mi compatriota Paolo Guerrero y Ronaldo (delantero brasileño)"

Finalmente, Raúl Ruidíaz contó que jugador peruano le sugirió venir a esa liga: "Tuve la oportunidad de hablar con Yoshimar Yotún, Me dijo que era una liga muy bonita, competitiva. Además, me dio referencias y no la pensé dos veces en venir acá. Quiero que el equipo sume una estrella más y yo vengo con esa meta".