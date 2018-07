Raúl Ruidiaz envía emotivo mensaje a hinchas de Monarcas

El delantero de la selección peruana, Raúl Ruidiaz, publicó un emotivo mensaje para los hinchas de su ex club, Monarcas Morelia, en sus redes sociales. La popular 'Pulga' dejará la Liga MX para ir a la MLS y jugar por el Seattle Sounders.

"No me alcanzan las palabras para agradecerles todo el cariño que me brindaron desde el día que llegué" fueron las primeras palabras del ex jugador de Universitario. Asimismo, el goleador histórico del club mexicano, recuerda lo logrado en la temporada pasada, pues fue uno de los autores que lograron salvar del descenso al club.

Infinitas gracias, los llevaré siempre en el corazón. pic.twitter.com/VtltAVPa3L — Raúl Ruidíaz M. (@RaulRuidiazM) 3 de julio de 2018

TAMBIÉN LEE