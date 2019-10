Raúl Ruidíaz en la final de la MLS | Seattle Sounders vs. Toronto FC: fecha, horarios y canales confirmados

La gran final de la MLS quedó definida. Seattle Sounders jugará ante Toronto FC, club que derrotó a Atlanta United, uno de los grandes favoritos a llevarse la Conferencia Este. El equipo de Raúl Ruidíaz tiene la chance de llevarse el título luego de 3 años, donde justamente enfrentó al conjunto canadiense en el 2016. Ambos se verán las caras el próximo domingo 10 de diciembre y el equipo de la 'Pulga' será local.

