Raúl Ruidíaz dio el pase gol del uruguayo Nicolás Lodeiro, que significó el segundo tanto del Seattle Sounders frente al Real Salt Lake.

Raúl Ruidíaz recibió un pase largo por izquierda y esperó que Nicolás Lodeiro se interne el área para ponérsela justo y saque un zurdazo imposible para el arquero rival.

Ruidiaz lays it off, Lodeiro does the rest. Sounders looking good for MLS's final four



