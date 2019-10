Raúl Ruidíaz compite con Zlatan Ibrahimovic por el mejor gol en la Conferencia Oeste de la MLS | VIDEO

Raúl Ruidíaz vive un gran momento en la MLS. La 'Pulga' es el goleador del equipo y uno de los tantos que marcó compite para ser el mejor de la Conferencia Oeste.

El golazo de Raúl Ruidíaz sobre el Atlanta United en el mes de julio ha sido elegido entre otros candidatos para ser el mejor de la etapa y compite con nada menos que Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Carlos Vela (Los Ángeles FC) y Theo Bair (Vancouver Whitecaps).

El Seattle Sounders ya está clasificado a los playoffs de la MLS y en la última jornada de la Conferencia Oeste enfrentará a Minnesotta United.

