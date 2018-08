​Presidente del Flamengo defendió a Paolo Guerrero

La renovación de Paolo Guerrero es uno de los temas principales en el Flamengo, la directiva del 'mengao' tiene la tarea de mantener el delantero peruano en el club e incluso su mismo presidente, Eduardo Bandeira de Mello, ha salido a defenderlo frente ante rumores que aseguran una posible salida del 'Depredador'.

Quieren retenerlo

'Por supuesto que tenemos esperanza en la renovación. Me parece imposible imaginar que un jugador y excelente profesional como Guerrero, que incluso jugó un partido contra Vasco 24 horas después de un partido de su selección peruana y un viaje en avión, no quiera respetar su contrato y evitar jugar el séptimo partido (en el Brasileirao). No pasa por mi cabeza ningún tipo de desvío profesional en Guerrero', dijo el mandamás del equipo carioca.

A diretoria do Flamengo tem esses exames de imagem do Guerrero ? O Guerrero está lesionado, Bandeira ? pic.twitter.com/Xzt1u0otyn — Quika-Fla (@p_caricchio) 4 de agosto de 2018

El periodista Ancelmo Góis del diario "O Globo" aseguró a través de su medio que Paolo Guerrero no estaría atravesando ningún tipo de lesión, sino que estaría cuidándose de no jugar el Brasileirao con Flamengo para poder fichar por otro equipo y así no quedarse sin disputar la Serie A.

Uno de los equipos que ya habría tomado contacto con Paolo Guerrero es el Santos, el equipo de Sao Paulo tiene la necesidad de reforzar su frente de ataque y la llegada del peruano sería la solución, 'Depredador' aportaría la experiencia y los goles en una nueva experiencia como figura de Vila Belmiro.