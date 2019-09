Presidente de Santos respondió si Christian Cueva fue un error para el 'Peixe': "Tiene que jugar para que juzguemos"

Aún quedan tres meses para que Santos pueda resolver la situación de Christian Cueva. El jugador de la selección peruana está en el 'Peixe' a modo de préstamo hasta enero de 2020 y luego el club tendrá que comprarlo por casi 7 millones de dólares, nada rentable para un jugador que no ha dado ni una asistencia, no ha marcado gol alguno y es el segundo fichaje más caro en su historia.

"Está encontrando su mejor punto, pero..."

Por ello, el presidente de Santos, Jose Carlos Peres, habló sobre la situación del peruano: "Cuando contratamos a Christian Cueva, la pretemporada ya había tenido lugar. Él estaba en el frío de Rusia (Krasnodar), con mucha nieve. No llegó al nivel de otros jugadores en materia de condición física. Jugó en la segunda mitad en el Maracaná (contra Flamengo, el pasado sábado 14) y creo que ya está encontrando su mejor punto, pero no trascendió. El cuerpo técnico tiene las razones para no utilizarlo, no existe fricciones. Yo me cuido fuera del campo y él lo hace adentro", dijo a "Radio Bandeirantes".

¿Fue un error Christian Cueva para el 'Peixe'?

Para hablar sobre la situación de Christian Cueva, Santos utilizó ejemplos que vivió en el pasado como Bruno Henrique y Gabriel Barbosa, quienes hoy brillan en Flamengo.

"Cuando contratas a un jugador, planeas; pero no siempre sucede lo que está planeado. Siempre digo que es como una boda, a veces hay que casarse, comprometerse, para jugar mucho, pero también a veces uno siendo excepcional tampoco puede jugar. Tenemos el caso de Bruno Henrique que no jugó en Santos, quiso irse y ahora está rindiendo bien en Flamengo. A Gabigol le fue imposible llegar a Santos, y Flamengo lo buscó. Es la misma cosa. El jugador se casa con el equipo y cuando se siente bien, avanza. No importan cuan bueno sea el jugador, no todo siempre funciona", afirmó el directivo.

Además, aún no se anima a dar una opinión sobre la etapa de 'Aladino' en el 'Peixe': "Christian Cueva tiene que jugar todavía para que nosotros juzguemos. Se está preparando con un entrenador personal que contrató y ya casi está listo, pero eso tampoco depende de él. Depende del cuerpo técnico", sentenció Peres.

También te puede interesar

John Galliquio reapareció junto a Juan Vargas y se negó a responder por denuncia de su ex esposa | VIDEO

Copa Perú: conoce la tabla de posiciones tras la tercera fecha de la Etapa Nacional | FOTO

Alianza Lima | Pablo Bengoechea y las cinco frases más recordadas por todo fanático blanquiazul | VIDEOS