Presidente de Querétaro se pronunció sobre la opción de contratar a Gallese

En las últimas horas, el nombre de Pedro Gallese, arquero de la selección peruana se vio vinculado con el club Querétaro.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente hablar con el presidente de dicho equipo, Jaime Ordiales, quien se mostró muy enojado y desmintió tal versión.

"No es cierto. Me he cansado de desmentir esa noticia. Yo no sé quien sacó esa nota o quien lo quiera promocionar, el muchacho tiene mi respeto, pero no entra en planes de Querétaro. He visto que lo dan por hecho su arribo. Nosotros tenemos dos opciones confirmadas para el puesto de arquero y no es Gallese. Como te digo, el muchacho (Pedro) tiene todo mi respeto, pero en Querétaro no lo tenemos como prioridad".

A su vez, este diario también se contactó con el entrenador de Querétaro, Rafael Puente Del Río, quien habló sobre el arquero de la selección peruana: "Por ahora no hay interés en Pedro Gallese, ya que no es el estilo de portero que me gusta".

LEE ADEMÁS: