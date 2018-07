Presidente de Lobos BUAP quiere seguir contando con Luis Advíncula

Luis Advincula hizo una espectacular Copa del Mundo Rusia 2018. Veloz por la banda derecha, siempre atento a la marca y no arrugando a ningún balón en disputa. El lateral peruano cuyo pase pertenece a Tigres ha demostrado una madurez increíble.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

La temporada pasada estuvo en Lobos BUAP y no lo hizo mal. En el elenco de Puebla fue el club extranjero donde mayor cantidad de partidos jugó: 28 duelos. Solo en la temporada 2012 con Sporting Cristal superó esa cantidad de duelos con 30 partidos.

El Bocón conversó en exclusiva con el presidente del consejo deportivo de Lobos BUAP, Manuel Lapuente, quien se pronunció sobre si tienen interés en contar con Luis Advíncula.

"Si de mi dependiera, Luis Advincula seguiría en Lobos BUAP, pero dependerá mucho del costo del préstamo que le ponga Tigres", fueron las primeras palabras del directivo a EL BOCÓN.

Sin embargo, el dirigente de Lobos BUAP confesó a este diario que ya habló con Ricardo Ferreti, técnico de Tigres sobre la posibilidad de que ceda al peruano al elenco de Puebla.

"Te comento que es más, hasta ya hablé con 'Tuca' en el DRAF y me dijo que por él no hay inconveniente que venga a jugar nuevamente con nosotros (Lobos), ya que no lo tienes en sus planes", acotó el directivo.

Aún no hay fecha

Sin embargo, pese a la voluntad de Lobos BUAP de recuperar al peruano, depende de un tema de costos, ya que por haber disputado el Mundial. Luis Advincula subió su valoración en el mercado. "Estamos viendo. Por eso no tengo una fecha para definir si Lucho sigue a préstamo en nuestra institución. La idea es que siga por una temporada más, pero dependerá de Tigres (club dueño de su pase)". manifestó Lapuente.

Mientras tanto, el lateral peruano se encuentra de vacaciones en Rosario, Argentina. El motivo es -según confeso el jugador peruano vía sus redes sociales - que les gusta la ciudad y vino a visitar a amigos.

Finalmente, indicó que espera algún día regresar a jugar a Newell's Old Bpys , equipo donde ya estuvo en el 2016.