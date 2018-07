Presidente de Junior se pronunció sobre el futuro de Alberto Rodríguez

En las últimas horas salió la información que Alberto Rodríguez habría sido ofrecido en Vasco Da Gama, equipo brasileño de renombre en aquel país.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

Si bien es cierto que en Vasco Da Gama buscan un central, su primera opción es el colombiano que juega actualmente en Sport Recife.

Por eso, El Bocón decidió conversar en exclusiva con Antonio Char, presidente de Junior sobre el futuro del defensor peruano.

"La intención con Alberto Rodríguez es seguir contando con él. Por ahora, se viene recuperando , ya lleva tres semanas de haberse lesionado y está en evolución de la lesión que tuvo (tema muscular más un golpe en el pómulo izquierdo). En eso ahora está el futbolista. Él jugador llegó hace pocos días. Nosotros nos enteramos ahí bien de lo que tenía. No tomamos bien eso, pero son cosas de fútbol. Esperemos que el tiempo de para no sea mucho".

El presidente Junior, Antonio Char fue tajante sobre si algún equipo preguntó por los servicios del defensor peruano: "No, realmente nadie nos ha preguntado por él. Yo realmente no sé el nivel al que pueda llegar Rodríguez, porque acá ha tenido muy pocas oportunidades por las lesiones que ha tenido. Lo que está por venir espero que esté a la expectativa de por qué lo contratamos".

Finalmente, el mandamás de Junior siguió refiriéndose sobre Alberto Rodríguez: "No he conversado aún con él. Yo he estado afuera de la ciudad e imagino que en los próximos días hablaremos".