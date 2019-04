Presidente de Internacional descarta propuesta de Independiente por Guerrero

El delantero peruano, Paolo Guerrero volverá a las canchas luego de cumplir la suspensión de 14 meses este sábado 6 de abril, en el encuentro entre Internacional y Caxias, por el partido de vuelta en la semifinal del Campeonato Gaúcho.

En la antesala a este partido, EL BOCÓN se contactó con Marcelo Medeiros, presidente de Internacional, quien habló sobre la vuelta del peruano y descartó cualquier pase a Independiente de Argentina.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Qué nos podría decir sobre el regreso a las canchas de Paolo Guerrero?

Nosotros estamos muy felices con el retorno de Guerrero a la cancha. Mañana el estadio Beira-Rio está cumpliendo 50 años. Es un jugador que va a contribuir mucho al Internacional en todas las competiciones que tengamos. Estamos muy felices de que el esté libre para poder jugar.

Y en todo ese tiempo de para, ¿cómo el club apoyó a Guerrero?

Nosotros no podíamos tener contacto con el jugador hasta el 5 de febrero cuando el retornó para Porto Alegre y comenzó a hacer los entrenamientos. Porque la penalidad prohibía que el club tenga contacto con el atleta. Cuándo llegó acá estaba enfocado, muy contento, se preparó mucho. Mañana felizmente podremos ver en el campo de juego a uno de los más grandes de la historia de Perú. Un delantero caro, peligroso y que tiene una experiencia en torneos internacionales siendo una pieza muy importante.

¿Paolo Guerrero le dará esa jerarquía en el ataque a Internacional?

Hoy nosotros tenemos como 35 jugadores en el equipo principal. Mañana tenemos la semifinal del campeonato regional, el martes enfrentamos a Palestino por Libertadores. Es una secuencia muy fuerte de juegos. Todos los jugadores están aptos. Tenemos que ser un grupo fuerte y Guerrero es una pieza extraordinaria que nos va ayudar mucho.

Y sobre el duelo ante Alianza Lima, ¿Hoy el gerente de dicho equipo señaló que le hará un homenaje a Paolo a su llegada a Lima?

Vamos a ver. Tenemos que pensar partido por partido. Paolo Guerrero recién va a tener minutos en los partidos. Tenemos que tener el grupo más fuerte posible cuando vengamos a Perú para enfrentar a Alianza y podamos hacer un gran juego.

En estos días a visto a Paolo Guerrero con nervios, ¿Debido a qué mañana volverá a jugar?

Paolo Guerrero es un jugador con experiencia. Está con muchas ganas y ya quiere entrar a la cancha. Sus compañeros le están brindando el soporte necesario al igual que el comando técnico. Todo el club está con Guerrero.Pensamos que mañana será un gran día para él.

La hinchada de Internacional, ¿Imagino que también ya quiere gritar un gol de Paolo Guerrero?

Sería algo muy bueno para él que suceda eso.

Ayer, en Argentina comentaron que Independiente de Avellaneda estaba interesado en Paolo Guerrero, ¿Hay algo cierto?

No hay nada. Nosotros no recibimos nada. Estamos muy tranquilos, Paolo Guerrero está muy feliz en Porto Alegre. Tiene un contrato de tres años. No hay nada.