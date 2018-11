Presidente del Atlético se pronuncia sobre la posible llegada de Advíncula

¿Llega o no? El presente de Luis Advíncula en el Rayo Vallecano es uno de los mejores a pesar del mal momento que atraviesa su club. Todas las características del 'Rayo' en el equipo español empezaron a sonar en un grande de Europa, pues nada más y nada menos que el Atlético de Madrid que dirige Diego 'El Cholo' Simeone.

En Perú iniciaron las especulaciones con la posible llegada del jugador de la selección peruana al cuadro 'colchonero', pero pero fue el presidente del 'Aleti' el encargado de resolver todas las inquietudes sobre los futbolistas que podían llegar el equipo del campeón del mundo, Antoine Griezmann.

"Yo no lo conozco, no lo he visto jugar. Y la verdad cuando se juegue con el Rayo Vallecano, si juega, le veré jugar, pero no tengo la más mínima idea", señaló Ernesto Cerezo para el programa, 'El último de la fila'. Asimismo, el reportero que interrogaba al mandamas del cuadro español, le consultó sobre si era bueno que llegue un mundialista más al equipo.

"Lo de los refuerzos lo ve el entrenador, si él dice que es un buen jugador y nos cuadra en el equipo y en el sistema de juego, sería fenomenal", remarco el titular del 'Aleti'. Además, agregó que ellos apuntan a tener los mejores jugadores siempre, sea del país que sean y si Simeone ha visto a Luis Advíncula, él no tiene claro el panorama que pueda tener el técnico para más adelante.

