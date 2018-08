Prensa inglesa elogia a Luis Advíncula: "Es de los más rápidos del universo"

Luis Advíncula sigue causando furor en todo el mundo. Tras su llegada a España para jugar por el Rayo Vallecano, en Inglaterra le dedicaron una caricatura remarcando que es uno de las "personas más rápidas del universo".

Esto fue obra del portal inglés, 'Tifo Football', quien además reconoció al peruano por su parecido con el atleta jamaiquino, Usain Bolt.

“El flash. Superhombre. Usain Bolt. Luis Advíncula. Algunas de las personas más rápidas del universo usan sus superpoderes para salvar a la humanidad. Otros lo usan para ganar medallas de oro olímpicas. Mientras tanto, Luis Advíncula lo usa para intentar ganar partidos de fútbol”, inicia la descripción sobre Luis Advíncula.

"No será en el Santiago Bernabéu ni en el Camp Nou, ni en Old Trafford ni en Stamford Bridge", escribió el periodista del Rayo, Marcos de Vicente, tras la presentación del peruano. "No, el único lugar donde podrás ver al jugador más rápido del planeta cada quince días será en Vallecas. Es oficial. Luis Advíncula es un jugador del Rayo Vallecano ", agregó.

LEE ADEMÁS: