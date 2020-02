El fichaje de Fernando Pacheco por Fluminese fue unas de los movimientos que generó mayor repercusión en el fútbol peruano durante el último mercado de pases. El arribo del ex jugador de Sporting Cristal a uno de los clubes más importantes de Brasil tomó por sorpresa tanto a hinchas peruanos como brasileños, quienes en especial no conocían mucho acerca de la carrera del atacante nacional.

Sin embargo, el jugador nacido en Bujama, a base de su esfuerzo y todo su talento, ha ido de a pocos colmando las expectativas de los hinchas del club tricolor. Primero lo hizo con sus destacadas actuaciones en el último Torneo Preolímpico con la selección peruana Sub-23, en donde ante Brasil fue justamente el partido donde mostró sus cualidades.

El pasado fin de semana tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con la camiseta Fluminense entrando en los últimos frente a Botafogo. Ayer, ante Flamengo en uno de los clásicos más pasionales del fútbol carioca, Pacheco tuvo más de 30 minutos para mostrar todo su fútbol. Recibió toda la confianza del DT Odair Hellmann y no lo defraudó.

ELOGIOS Y MÁS ELOGIOS

El extremo de 20 años ingresó en un momento complicado para el cuadro tricolor que se encontraba 0-3 abajo en el marcador. Sin embargo, la responsabilidad no le pesó a Fernando Pacheco y empezó a hacer lo que mejor sabe. De inmediato ayudó a sumar mayor peso ofensivo a su equipo.

Estuvo muy acertado en sus decisiones tanto como para asistir a sus compañeros a través de diagonales, como para encarar en el 1 vs 1 y generar peligro por la banda derecha. Le anularon dos goles y no le cobraron un penal. Sin embargo, su ingreso revivió las esperanzas del cuadro carioca quien llegó a estar 3-2 en el marcador, aunque finalmente el resultado no se movió más.

Los elogios de la prensa como la de los hinchas del Flu no se hicieron esperar. El reconocido periodista Pedro Rangel, periodista que cubre exclusivamente al cuadro tricolor le comentó a El Bocón como es que se vive en Rio de Janeiro la llegada y los primeros de Pacheco con su nueva piel.

“Pacheco dejó muy satisfechos a los hinchas tricolores que fueron al Maracaná. Todas las manifestaciones en redes sociales coinciden en que entro en el juego para prender fuego en el duelo frente a Flamengo. La expectativa es que poco a poco se va ir ganando un lugar en el equipo”, sostuvo el periodista del medio web SaudaçõesTricolores. com.

Por otro lado, Rangel también resalto una cualidad importante en el jugador peruano. “Es un jugador que tiene mucho potencial. Lo importante es que es un jugador que ayer entró sin miedo a jugar un clásico jugado en el Maracaná. Eso demuestra que tiene una gran personalidad. Es un crack, merece toda la atención del mundo”, agregó.

MÁS NOTICIAS

Fernando Pacheco fue elogiado por GloboEsporte tras destacar con Fluminense ante Flamengo: “Encendió el segundo tiempo

Fernando Pacheco y la genial asistencia para el gol de Fluminense ante Flamengo | VIDEO

Fernando Pacheco anotó su primer gol con Fluminense pero se lo anularon [FOTO]