¿Por qué Gino Guerrero no juega en Guaraní?: directivo nos responde

Gino Guerrero desde que arribó a tierras guaraníes el 26 de diciembre del 2017 no la pasó nada bien. Primero, porque no volvió a repetir el nivel futbolistico que mostró en UTC, donde fue pieza clave en el elenco dirigido por Franco Navarro y que lo llevó nuevamente a emigrar al extranjero en el club Guaraní . Segundo, porque fue implicado en un terrible caso con una menor que salió felizmente librado, pero que lo perjudicó en el ámbito deportivo, ya que no siguió entrenando ni jugando al fútbol por un tiempo.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

En Guaraní, Gino Guerrero solo jugó dos partidos oficiales y poco se sabía de él. Por eso, El Bocón decidió conversar con el directivo Santiago Sosa de Guaraní para saber porque no jugaba y vaya que nos llevamos con tremenda sorpresa.

"Ya se rescindió el contrato con el jugador Gino Guerrero. Te puedo contar que fue un acuerdo mutuo porque el profesor Juan Azconzabal le dijo que no lo tendría en cuenta", fueron las primeras palabras del directivo.

El directivo confesó que el futbolista peruano aceptó la decisión del club Guaraní, la cual era prescindir de sus servicios como jugador de fútbol: "Gino habló con nosotros y dijo que no se quería quedar de esa manera (entrenando en reserva hasta terminar su contrato en diciembre de este año). Por eso, se llegó a un acuerdo muy bueno y amigable para ambas partes ",

Finalmente. Santiago Sosa expresó lo siguiente: "Nosotros estamos muy agradecidos por el tiempo que estuvo en la institución. Él ya firmó su rescisión el día viernes y ya debe estar en Lima con su familia".