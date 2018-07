Periodista de Fox Sports crítica sequía goleadora de Paolo Guerrero

Desde la vuelta de Paolo Guerrero al Flamengo tras su participación en el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana, el 'Depredador' ha disputado tres encuentros por el torneo Brasileirao y en ninguno de ellos pudo marcar. Por eso, los periodistas del país de la samba vienen dudando de la capacidad goleadora del peruano, por lo que incluso algunos comunicadores se sienten en la plena libertad de criticarlo.

Fabio Sormani, periodista de la cadena Fox Sports en Brasil, fue uno de los que criticó a Paolo Guerrero. "Si yo fuese la directiva, no le renovaría a Paolo Guerrero, dijo en pleno programa. Siguió y no paró. "A menos que quiera quedarse ganando mucho menos que ahora, porque él gana un salario por pegarle bien el balón, por ponerse la pelota debajo del brazo y llevar a su equipo a ser campeón y no lo está haciendo, criticó.

En otro momento, Sormani señaló que el delantero nacional debería reducirse el sueldo. "Si quiere renovar, Paolo Guerrero debería ganar la tercera parte de lo que gana ahora. Lo que pide es sueldo de un jugador que está en el top 50 de los goleadores por mes, pero esa no es la realidad de Guerrero: la realidad es que es un jugador que no juega y cuando juega, no hace gol", disparó en otro momento de la discusión.

Como se recuerda, Paolo Guerrero viene gestionando la renovación de su contrato, que termina el 10 de agosto. Según medios brasileños, el 'Depredador' quiere extender su vínculo con Flamengo con los mismos beneficios que tiene en la actualidad. Sin embargo, en la directiva del 'Mengao' no ven esto con muy buenos ojos, pues Guerrero estuvo varios meses parado por una sanción de la FIFA.

