Periodista de ESPN Brasil destruye a Christian Cueva: "No le importa Santos ni su propia carrera" | VIDEO

Lapidario. El periodista brasileño de la cadena ESPN Brasil, Vitor Birner, lanzó una durísima frase contra el volante de la selección peruana, Christian Cueva, quien en la noche del viernes protagonizó una bronca en un bar de la localidad de Santos.

A Cueva no le importan Santos ni su propia carrera, señaló Vitor Birner durante el programa Mundo ESPN. El volante peruano ha recibido innumerables críticas en Brasil luego de la difusión de estas imágenes, donde se le ve discutiendo en un bar, hecho que ocurrió el pasado viernes, día en el que fue convocado a la selección peruana.

Tras ello, el departamento jurídico de Santos decidió suspender a Christian Cueva por tiempo indefinido para poder decidir cuál será su futuro luego de este lamentable suceso.

Cueva...toma vergonha na cara! Brigar na noite? Oi? Voc tem é que brigar no campo! Voc custou 26 milhes de reais...26 mi...e no aguenta criticas na noite? Quer partir pra porrada? Joga bola...meu filho! Se tivesse jogando estaria tirando selfie e no sofrendo criticas! pic.twitter.com/B4QsYL2WvB — Fabiano Farah (@fabianofarah) 28 de septiembre de 2019

Ojo, Christian Cueva brindó sus descargos en RPP e indicó lo siguiente: 'Me defendí ante una agresión, me defendí ante una persona X, donde me agredió tirándome una botella y quizás yo no me voy a quedar de brazos cruzados o esperar que me revienten la cabeza o haya un sangrado para yo recién reaccionar', comentó el jugador.

