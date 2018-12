Pedro Troglio sobre Alexi Gómez: "Me encanta, pero no hay dinero"

En las últimas horas se mencionó que Alexi Gómez ya estaría a un paso de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Por esa razón, EL BOCÓN creyó conveniente llamar a Pedro Troglio, técnico del elenco 'Lobo' para que dijera algo al respecto.

"Todavía no hay nada. Están solamente viendo él si sigue en la 'U' o no. Una vez que vea eso recién ahí podría a ver un interés. pero por ahora no hay nada", dijo Pedro Troglio a EL BOCÓN.

Finalmente, el extécnico de Universitario dijo lo siguiente: "Es un jugador que siempre me encantó, pero dependerá de ahí (Universitario) que busca. Económicamente no hay dinero en el fútbol argentino con el tema de la devaluación no está tan fácil para manejar algunos números. Así que no me hago muchas ilusiones".

