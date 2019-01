Pedro Troglio confesó los consejos que le dio a Alexi Gómez [VIDEO]

Pedro Troglio fue fundamental en la llegada de Alexi Gómez a Gimnasia y Esgrima La Plata. Antes de enfrentar a Racing en un amistoso en Mar del Plata, en el que el volante peruano fue titular, el técnico del 'Lobo', confesó todo lo que le dijo a la 'Hiena', para que le vaya bien en el competitivo fútbol argentino.

Quiere que le vaya bien

Pedro Troglio aseguró que en el campeonato argentino, Gómez tendrá que acostumbrarse a algunos cosas que no ha vivido en su carrera. "El jugaba en la 'U', que es como si fuera el Boca o River de Perú. Pero claro, ahora llegas a otro fútbol, con mucha exigencia, donde todos los partidos cuando vas de visitante, eres visitante. En la 'U' no pasaba eso porque siempre eras local, porque la gente de acompañaba a todos lados", aseguró 'Rulo'.

Pedro Troglio quiere como a un hijo a la 'Hiena' y por eso le dio las pautas para triunfar en Argentina. "Le he contado que este es un fútbol muy difícil. Que hay que tener un toque menos, tocarla antes , un montón de cosas que uno habla y que ojalá que le sirvan y vaya aprendiendo. Va a cometer errores, pero yo le tengo mucha confianza y sé que va a andar muy bien", aseguró.

Además el entrenador le pidió a Alexi Gómez que no haga algunas cosas que acostumbraba en Lima. "Allá perdía y salía a comer a la noche sin problema. Acá olvídate, si perdernos no salgas por una semana. Tiene que convivir con eso. Cuando yo jugaba en Japón, perdía y la gente aplaudía. Acá llegas a perder y no puedes salir. Pero bueno hace mucho tiempo que quería venir al fútbol argentino y de volver a la selección peruana y lógicamente este es un buen camino, ojalá lo aproveche", sentenció.

