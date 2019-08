Pedro Gallese | Periodista de Telemundo Deportes tras posible llegada del Pulpo: "Me gusta, pero no me encanta" | VIDEO

En México, la noticia del momento es Pedro Gallese y su posible llegada al América ante la salida de su portero titular, Agustín Marchesín. Los periodistas deportivos de México vienen analizando la situación que podría presentarse en el cuadro azteca en las próximas semanas.

Una de las opciones para el equipo del 'Piojo' Herrera, es la llegada del Memo Ochoa y que viene siendo aclamado por todos los hinchas del cuadro mexicano. Sin embargo, también está la posibilidad de Pedro Gallese, pero que no ha calado del todo bien entre los aficionados.

Por ello, la periodista de Telemundo Deportes, se refirió al portero de Alianza Lima y de la selección peruana en uno de sus programas y expresó su opinión al respecto. "Me gusta pero no me encanta", indicó Ana Jurka en medio del programa de televisión.

Asimismo, Jurka dijo que Gallese le parecía un buen arquero pero que no tendría las mismas cualidades que Agustín Marchesín. "No siento que tenga la seguridad, ni el liderazgo que tiene el Memo Ochoa, ni Marchesin en el equipo", finalizó.