Pedro Aquino salió lesionado y León fue eliminado de la Copa MX

Una pena. El volante peruano, Pedro Aquino no pudo terminar el juego por las semifinales de la Copa MX, donde León cayó por penales ante el Cruz Azul. La figura del cuadro felino tuvo que retirarse del campo a los 68' a causa de una lesión.

En el duelo disputado en el estadio Azteca, el ex Lobos BUAP tuvo que ser retirado en camilla, cuando el elenco de León iba ganando por 1-0. En su reemplazo ingresó Iván Rodríguez.

Finalmente, León igualó ante Cruz Azul en el tiempo regular y en tanda de penales, fue el cuadro 'Cementero' que accedió a la final de la Copa MX al imponerse por 5-4.

Oh no!! Pedro Aquino has to be carried of the field with an injury. Hopefully its nothing serious. #ArribaPerú #SelecciónPeruana

— Diego Montalvan (@DiegoAMontalvan) 25 de octubre de 2018