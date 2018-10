Aquino lanza advertencia a Flores en la previa del León vs. Monarcas

Ya está advertido. El volante de la selección peruana, Pedro Aquino viene siendo la 'estrella' en León, ya que este miércoles fue el autor del último penal de su equipo para lograr la clasificación a la siguiente fase de la Copa MX ante los Pumas.

"La clasificación es el trabajo de todo el equipo, no solo mía. Era un penal decisivo, pero estuve practicando en la semana. Me pasaron miles de cosas en la cabeza, me enfoqué mucho en el arco y le pegué fuerte", señaló Aquino para RPP Noticias.

Luego de pasar un partido importante, el fin de semana tiene una dura batalla frente a Monarcas Morelia que tiene todo el ataque lleno de peruanos; Ray Sandoval, Irven Ávila y Edison Flores, por ello, Pedro Aquino no dudó en enviarle una curiosa advertencia a este último.

"Edison está muy rápido, le voy a poner la pierna en el pecho. Ustedes saben que yo no voy despacio a ninguna pelota", dijo entre bromas Pedro Aquino. Asimismo, el jugador de la 'bicolor' se refirió a su convocatoria y su posible presencia en el once de Ricardo Gareca para los duelos amistosos frente a Chile y Estados Unidos.

"Serán dos partidos muy complicados, espero estar dentro del once, sino apoyaré desde afuera", expresó el ex jugador de Sporting Cristal. Además, dijo que ningún encuentro se debe de perder por más amistoso que sea. "De hecho será un clásico contra Chile, son partidos bonitos para jugarlos", finalizó.

TAMBIÉN LEE