Pedro Aquino a EL BOCÓN: 'Estoy feliz de estar en León'

Pedro Aquino, volante de la selección peruana, antes de embarcarse rumbo a Hidalgo, ciudad donde jugará León mañana ante Pachuca, su último rival del Apertura por la Liga MX, habló en exclusiva con EL BOCÓN de la selección peruana y sobre su presente y futuro.

Entrevista: Jean Pierre Maraví (twitter: @jean_maravi)

“De hecho que fue un año muy bueno con la selección. Gracias a Dios pude estar en varias ocasiones en actividad teniendo minutos y quizá sí hay cosas que mejorar, pero este año lo terminamos de buena manera”, expresó Aquino.

Luego, Pedro Aquino hizo un análisis sobre las dos últimas derrotas ante Ecuador y Costa Rica: “Nos duele un montón perder, pero está bien que nos pase ahorita y no después en la Copa América de Brasil y las próximas Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022”, agregó.

Además, Pedro Aquino confesó qué mensaje le dio Ricardo Gareca al término de esta fecha doble FIFA. “Solo nos dijo que el próximo año va a ser muy difícil, pero que tenemos todo para pelear”, añadió.

Presente y futuro

En los últimos días se habló mucho sobre su futuro, por lo que también se le consultó y él dio su versión al respecto. “Lo que te puedo decir es que yo estoy muy feliz de estar en León. Me debo a mi equipo. Vivo feliz allá en México, y cosas que vengan más adelante, lo verá mi empresario. Yo me encargo de hacer las cosas bien dentro y fuera del campo”, advirtió el volante de la bicolor Pedro Aquino.

A su vez, Pedro Aquino explicó su experiencia en León, equipo por el que en mayo pasado firmó por tres temporada y donde hasta el momento ha jugado 15 partidos entre la Liga y la Copa MX. “La verdad es que soy el hombre y el futbolista más suertudo al estar en este equipo tan lindo y tan competitivo. Soy consciente que no fue un torneo bueno, pero se viene la segunda mitad y sé que nos va a ir bien porque yo vine a ganar no a perder y creo que trabajando se va a dar esto que pienso”, indicó.

Finalmente, sobre si será titular mañana ante Pachuca, el volante respondió: “No me comentó nada el profesor Ambriz, pero si me toca ser titular hay que hacerlo de la mejor manera y si no, hay que apoyar desde afuera”, concluyó Pedro Aquino el diálogo con EL BOCÓN.

