Pedro Aquino está de cumpleaños y su esposa le dedica un tierno mensaje

Hay quienes prefieren decirlo personalmente, y hay quienes se sienten más a gusto expresar lo que sienten a través de las redes sociales. La pareja de Pedro Aquino, volante de la selección peruana, eligió la segunda opción para dedicarle un mensaje a su pareja en el día de su cumpleaños.

El exjugador de Sporting Cristal cumple este 13 de abril 23 años y su esposa Katherine, con quien reside en México junto a su pequeña hija, no dejó pasar la oportunidad para saludarlo a través de la misma cuenta de Instagram del futbolista.

"Feliz cumpleaños amor de mi vida. Verte celebrar cada año, estar junto a ti me llena de alegría, pues Dios me premió cuando te trajo a mi vida. Eres la persona que siempre soñé, con la que sonrío, lloro y con la que quiero agradar a Dios por lo que me resta de vida", se lee en la primera parte de la publicación.

"Eres mi complemento. Gracias por estar en los peores momentos, me regalaste una hija hermosa que nació fruto de nuestro amor. Quiero contigo mirar para atrás, en el futuro, y ver que aún nos amamos como el primer día. Hoy es un cumpleaños diferente, pero con el mismo amor incondicional haces que mis días sean maravillosos, no por ser tu día, sino por ser lo más lindo de mis días", continúa diciendo la esposa de Pedro Aquino.

Y culmina: "Te amo con locura, como el primer día... Eres el ejemplo de nuestros hijos y eres un excelente amigo, padre y esposo. Te amaré por siempre porque sin importar lo que pase siempre serás mi amor lindo, mi amor de toda la vida. Tu esposa e hija: Katherine y Micaelita".