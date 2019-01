Pedro Aquino cambió de look y sorprende a seguidores en Instagram [FOTO]

Está a la moda. El jugador de la selección peruana, Pedro Aquino, viene siendo una de las figuras del León en la Liga MX y al tener todas las miradas en él durante los encuentros, el dirigido de Ricardo Gareca cambia de peinado cada cierto tiempo.

Ahora, Aquino decidió dejar las puntas rubias y hacerse un nuevo corte que ha causado todo tipo de comentarios entre sus seguidores en su cuenta de Instagram. Y es que si bien el jugador peruano ha inaugurado una barbería en México, parece que los estilistas lo utilizan como el modelo oficial de la marca.

El video que subió elex jugador de Sporting Cristal ya tiene más de 43 mil reproducciones en donde sus seguidores también han comentado. No es la primera vez que Pedro Aquino se atreve a un cambio de look, pues cuando se tiño el cabello de rubio no solo opinaron los hinchas, sino también los demás jugadores de la selección peruana.

Pedro Aquino fue noticia el último fin de semana porque su club, León, confundió su apellido y en lugar de poner Aquino, colocó Aquisi. Sin embargo, todo parecería estar 'arreglado' ya que el volante de 23 años ha cambiado su nombre en sus perfiles de redes sociales.

