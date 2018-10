Paolo Hurtado y la terrible lesión que lo deja fuera de los amistosos de Perú

Malas noticias para Paolo Hurtado y la selección peruana. Luego de cumplir una destacada actuación en el Perú vs. Estados Unidos, el extremo de la bicolor fue evaluado tras la dura que recibió en los primeros minutos y el diagnóstico ha sido por demás duro: lesión en los ligamentos de la rodilla derecha y fuera de las canchas por 8 semanas aproximadamente.

Como podemos recordar, Paolo Hurtado recibió una falta desproporcionada luego del primer minuto de juego entre Perú y Estados Unidos por parte del volante del conjunto norteamericano, Kellyn Acosta. Pese a ello, el 'Caballito' decidió seguir jugando y estuvo en el campo por más de 58 minutos.

Representante de Paolo Hurtado confirma lesión

Tras recibir los reportes médicos de la lesión de Paolo Hurtado, su representante, Elio Casareto, a través de sus redes sociales anunció el tiempo de para del futbolista del Konyaspor de Turquía.

"Yo pensé que iba a salir porque fue muy dura. Como siguió jugando pensé que no había pasado nada pero ahora me llegó el reporte del médico. Aún no he podido hablar con él. Debe estar muy golpeado porque estaba en el mejor momento en su club", manifestó en su cuenta de twitter el agente.

Paolo Hurtado fuera de los amistosos con Perú

Con la confirmación de su lesión, Paolo Hurtado está prácticamente descartado para los duelos amistosos de la selección peruana ante Ecuador (15) y Costa Rica (20) en el mes de noviembre. Recordemos que Hurtado no fue llamado para los primeros amistosos de la bicolor ante Holanda y Alemania, en lo que significó el inicio de la segunda etapa de Ricardo Gareca en la blanquirroja.

Paolo Hurtado jugó lesionado casi 60 minutos

