Paolo Hurtado: "Voy a demostrar mi talento en Turquía"

La llegada del seleccionado peruano, Paolo Hurtado al Konyaspor de Turquía fue una sorpresa para más de uno que seguía sus movimientos en el mercado de pases luego de su participación en Rusia 2018. Pues el nombre del 'Caballito' sonaba mucho en el Seattle Sounders de la MLS e incluso una foto de Hurtado con directivos del equipo de Raúl Ruidíaz, se filtró en las redes sociales.

Este martes, el ex jugador de Alianza Lima realizó su primer entrenamiento con su nuevo club. "Estoy contento por la oportunidad que se me está dando en Turquía, he firmado por tres años, el Konyaspor ha comprado mi pase", declaró el 'caballito' a RPP Noticias.

Asimismo, el jugador de la selección peruana destacó a la hinchada del club y confesó sentirse cómodo con su nuevo equipo y también con sus nuevos compañeros. "Tienen una hinchada muy bonita, los dirigentes me han tratado bien dese que llegué", finalizó.

