Paolo Guerrero y la fuerte queja tras agresión del rival | VIDEO

Tras el término del primer tiempo entre Gremio e Inter por la final del Campeonato Gaúcho, Paolo Guerrero habló con la prensa brasileña. El delantero protestó por la falta que recibió de Walter Kannemann, donde el peruano fue amonestado. "Él me agarró, no quiso ir a la marca, fue con dirección hacia mi. En el fútbol no debe haber eso, se juega con el balón", indicó.

No intervalo, Guerrero saiu de campo pistola com Kannemann. Os dois se estranharam desde o início, e ambos levaram carto amarelo. Siga o Gre-Nal da final do Gaucho https://t.co/ETjFEsdeZA pic.twitter.com/xmOMpAyAJL — globoesportecom (@globoesportecom) 18 de abril de 2019

