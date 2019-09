Paolo Guerrero y la dura sanción que lo podría inhabilitar en el Brasileirao tras expulsión | VIDEO

Paolo Guerrero no la pasa bien en Internacional de Porto Alegre. El delantero de la selección peruana salió expulsado en el último duelo ante Flamengo luego de una fuerte discusión con el árbitro y por esa razón podría recibir una drástica sanción que lo alejaría de los campos de juego por un buen tiempo.

"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, el Sr. Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio, diciendo las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)". Luego se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: "Fuck you, fuck you, fuck you", necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", se lee en el informe que publicó la Confederación Brasileña de Fútbol.

En tanto, luego de este incidente los medios cariocas informan que Paolo Guerrero podría recibir la ejemplar sanción de hasta 6 fechas sin jugar en el Brasileirao. Por lo pronto, el atacante peruano no estará en el próximo cotejo de Inter ante Palmeiras por el Brasileirao.

Paolo Guerrero sería uno de los convocados por Ricardo Gareca para los próximos amistosos de la selección peruana los cuales se disputarán el 11 y 15 de octubre ante la selección de Uruguay.

Más noticias en El Bocón.pe:

Copa Bicentenario: Jugadores de Coopsol se agarraron a golpes tras perder ante Atlético Grau | VIDEO

Copa Perú: Deportivo Garcilaso vs. Yawars por la Etapa Nacional acabó en batalla campal en Cusco | FOTOS